الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية عن خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تهدف إلى توفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30%، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة اليوم السبت، تشمل الخطة إقامة 427 معرضًا ومنفذًا ثابتًا ومتحركًا موزعين على نطاق المحافظة، إضافة إلى 97 موقعًا جديدًا خلال شهر رمضان، مع مراعاة الكثافات السكانية في مختلف الأحياء.

وتتضمن خطة المعارض إقامة 4 معارض رئيسية موزعة جغرافيًا في شرق ووسط وغرب المحافظة، وهي: أرض المعارض بحي المنتزه أول، والمنشية بحي الجمرك، ومحطة مصر بحي وسط، ومركز التدريب بالطريق الصحراوي في منطقة العامرية.

كما تم تنظيم 10 معارض دائمة لـ"أهلاً رمضان" في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، بالإضافة إلى 10 أسواق "سوق اليوم الواحد" تعمل بشكل مستمر على مدار 84 يومًا طوال الشهر الكريم لتغطية جميع أحياء المحافظة.

ويشارك في تنفيذ المعارض مجموعة كبيرة من المنافذ والجهات، تشمل 21 معرضًا بمقرات شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، و36 فرعًا تابعًا لـ13 سلسلة تجارية كبرى، بالإضافة إلى 16 منفذًا تابعًا للجمعيات التعاونية الخاصة بالشركات، و45 منفذًا تابعًا لمديرية الزراعة، فضلاً عن 285 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابع لجهاز "مستقبل مصر" وجهاز الخدمة الوطنية ومنافذ "أمان"، ما يعزز حجم المعروض ويضمن توافر السلع الأساسية طوال الشهر.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن معارض "أهلاً رمضان" تهدف إلى زيادة المعروض من السلع التموينية والخضراوات والفاكهة، إلى جانب اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بأسعار مناسبة، مع التوسع في منافذ البيع وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان جودة المنتجات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.