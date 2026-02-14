إعلان

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟

كتبت- آية محمد:

06:41 م 14/02/2026

تعبيرية

مع تزايد الاعتماد على خدمات المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة في مصر، كثير من المستخدمين قد يواجهون مشكلة نسيان الرقم السري لمحافظهم الإلكترونية.

وللحفاظ على أمان الحساب واستعادة الوصول إليه بسرعة، يعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إعادة تعيين الرقم السري للمحافظ:

وي باي

1- تواصل مع خدمة عملاء "WE" على الرقم 565.

2- اطلب إعادة تعيين الرقم السري.

3- سيتم التحقق من هويتك عبر بعض الأسئلة، ثم يساعدك موظف خدمة العملاء في إنشاء رقم سري جديد.

اورنج كاش

1- اطلب #7115#‎، ثم اختر إدارة الحساب ومنها الضبط.

2- اضغط على نسيت الرقم السري.

3- ادخل الرقم القومي وستصلك رسالة تحتوي على رقم سري مؤقت.

4- قم بتغييره إلى رقم جديد مكون من 6 أرقام غير متكررة أو متتالية.

إي آند موني


1- اطلب #8*777*.

2- اختر نسيت الرقم السري.

3- ادخل الرقم القومي الخاص بك.

4- قم بتعيين رقم سري جديد مكون من 6 أرقام مع تجنب الأرقام المتسلسلة أو المتشابهة.

فودافون كاش

1- اطلب #12*9*.

2- ادخل الرقم القومي.

3- أنشئ رقم سري جديد مكون من 6 أرقام باللغة الإنجليزية مع تجنب التكرار.

تعيين كلمة السر المحفظة الإلكترونية فودافون كاش أورانج كاش

