"أسرتك ثروتك".. ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية بإعلام سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نظم مجمع إعلام سوهاج برئاسة إيمان علي إمام، وبالتعاون مع المعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية، ندوة تثقيفية بعنوان "الصحة الإنجابية وبناء الأسرة المصرية"، وذلك ضمن فعاليات حملة قطاع الإعلام الداخلي "أسرتك ثروتك"، وبمشاركة واسعة من طلاب المعهد بمختلف الفرق الدراسية، وذلك في إطار الدور التوعوي للهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، في نشر الوعي المجتمعي.

استضافت الندوة الدكتور أحمد فتحي النحاس، أستاذ الطب بجامعة سوهاج وعميد المعهد، حيث تناول عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بالصحة الإنجابية وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت إيمان علي إمام أن الهيئة العامة للاستعلامات تقوم بدور محوري في نشر التوعية والتنوير، باعتبارها حلقة الوصل بين المواطن وصانع القرار من خلال رصد ردود الأفعال حول القضايا المجتمعية المختلفة.

وأضافت أن الاهتمام بالصحة الإنجابية في هذه المرحلة العمرية يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، ويعكس توجه الدولة نحو بناء مواطن صحي واعي قادر على المشاركة في مسيرة التنمية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد فتحي النحاس أن مفهوم الصحة لا يقتصر على الجانب البدني فقط، بل يشمل الجوانب النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تمتع الشباب بالصحة والتعليم يمثل ركيزة أساسية للتقدم والتنمية.

كما عرف الصحة الإنجابية باعتبارها مفهومًا متكاملًا يتطلب وعيًا مبكرًا لدى الشباب، خاصة في مرحلة المراهقة، وتطرق إلى عدد من العادات والموروثات السلبية التي تؤثر على المجتمع، مثل الزواج المبكر وزواج القاصرات، موضحًا ما يترتب عليهما من مخاطر صحية ونفسية على الأم والطفل.

كما تناول مخاطر ختان الإناث، مؤكدًا أنه عادة ضارة لا سند لها من الأديان، وأن القانون يجرم ممارستها لما تمثله من خطر على صحة الفتاة.

وأشار إلى أهمية الرضاعة الطبيعية في بناء جيل صحي يتمتع بمناعة قوية وقدرات ذهنية أفضل، مقارنة بالاعتماد على الألبان الصناعية، كما استعرض قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على جهود التنمية، مؤكدًا أن تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات يساهمان في تحسين صحة الأم والطفل ورفع جودة الحياة.