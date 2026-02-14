إعلان

الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان

كتب- عمرو صالح:

07:12 م 14/02/2026

الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن موعد رصد هلال نهاية ش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة عن رصد هلال نهاية شهر شعبان صبيحة يوم الأحد 15 فبراير 2026 قبل شروق الشمس بوضوح وإمكانية مشاهدة بالعين المجردة نظراً لابتعاده الزاوي المناسب عن الشمس وارتفاعه الجيد فوق الأفق الشرقي.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن رصده صبيحة يوم الاثنين 16 مايو إلا أن ظروف الرصد تكون أقل ملاءمة بسبب انخفاض ارتفاعه واقترابه الشديد من الأفق ما يزيد من تأثير التشتت الجوي وضعف الإضاءة.

وتابعت: ويحدث ذلك قبل وصول القمر إلى لحظة الاقتران المركزي لشهر رمضان يوم الثلاثاء 17 فبراير عند الساعة 03:01 مساءً بتوقيت مكة وهي اللحظة الفلكية التي تعلن بدء دورة اقترانية جديدة للقمر حول الأرض.

وأشارت الجمعية إلى أن رصد هلال نهاية شعبان يمثل فرصة مثالية لعشاق الفلك لمتابعة القمر بعينهم ويؤكد استمرار دورة الاقتران الطبيعية قبل بداية شهر رمضان مما يجمع بين الجمال السماوي والدقة الفلكية في لحظة واحدة تستحق المشاهدة.
اقرأ أيضًا:
دعم نقدي وزيادة دخل.. مصدر لمصراوي: مؤتمر للإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة

توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هلال شهر رمضان الجمعية الفلكية جدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
اقتصاد

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة
حوادث وقضايا

الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة

لحظة بلحظة.. الزمالك 2 ضد 0 كايزر تشيفز.. السعيد يسجل الثاني للأبيض
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 2 ضد 0 كايزر تشيفز.. السعيد يسجل الثاني للأبيض
قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان
أخبار مصر

قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان
"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
زووم

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان