الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة عن رصد هلال نهاية شهر شعبان صبيحة يوم الأحد 15 فبراير 2026 قبل شروق الشمس بوضوح وإمكانية مشاهدة بالعين المجردة نظراً لابتعاده الزاوي المناسب عن الشمس وارتفاعه الجيد فوق الأفق الشرقي.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن رصده صبيحة يوم الاثنين 16 مايو إلا أن ظروف الرصد تكون أقل ملاءمة بسبب انخفاض ارتفاعه واقترابه الشديد من الأفق ما يزيد من تأثير التشتت الجوي وضعف الإضاءة.

وتابعت: ويحدث ذلك قبل وصول القمر إلى لحظة الاقتران المركزي لشهر رمضان يوم الثلاثاء 17 فبراير عند الساعة 03:01 مساءً بتوقيت مكة وهي اللحظة الفلكية التي تعلن بدء دورة اقترانية جديدة للقمر حول الأرض.

وأشارت الجمعية إلى أن رصد هلال نهاية شعبان يمثل فرصة مثالية لعشاق الفلك لمتابعة القمر بعينهم ويؤكد استمرار دورة الاقتران الطبيعية قبل بداية شهر رمضان مما يجمع بين الجمال السماوي والدقة الفلكية في لحظة واحدة تستحق المشاهدة.

