الرابع خلال 14 يومًا.. زراعة الأقصر تكشف أسباب انهيار المنازل في إسنا

شهدت قرية طفنيس المطاعنة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ويأتي هذا الحادث بعد أن شهد مركز إسنا خلال الأسبوعين الماضيين انهيار ثلاثة منازل أخرى في مناطق متفرقة، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع تداول روايات شعبية أرجعت أسباب الانهيارات إلى انتشار ما يعرف بـ«النمل الأبيض».

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن مديرية الزراعة بالأقصر كانت قد أرسلت لجنة فنية لمعاينة المنازل المنهارة، حيث نفت اللجنة وجود دلائل تؤكد أن النمل الأبيض كان السبب وراء تلك الحوادث، مشيرة إلى أن أسباب الانهيار تعود لعوامل أخرى يجري دراستها فنيًا.

وقال المهندس محمد فؤاد، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إن العامل المشترك بين المنازل المنهارة إنها مبنية بالطوب اللبن وقديمة ومتهالكة ولا علاقة للنمل الأبيض بانهيارها.