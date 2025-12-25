من بردنوها إلى الأسواق العالمية.. محافظ المنيا يشهد حصاد محصول البطاطس

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حصاد محصول البطاطس من أحد الحقول بقرية بردنوها بمركز مطاي، بحضور المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية وأساتذة مركز البحوث الزراعية والمهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاى، في إطار دعم الدولة للقطاع الزراعي وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد المحافظ أن محصول البطاطس يُعد من أهم المحاصيل التصديرية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المنيا تأتي في مقدمة المحافظات على مستوى الجمهورية في تصدير البطاطس، لما تتمتع به من جودة عالية وتوافق مع المواصفات العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد التصديري.

وأشار كدواني إلى استمرار تقديم أوجه الدعم للمزارعين، وتكثيف الجهود الإرشادية لنقل أحدث الأساليب الزراعية، وتحسين الإنتاجية، وتوفير مستلزمات الزراعة، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تتابع مراحل الزراعة والحصاد وتقدم الدعم الفني اللازم للمزارعين، لافتًا إلى دور الإرشاد الزراعي في رفع كفاءة الممارسات الزراعية وتحسين جودة المحصول، بما يدعم قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.