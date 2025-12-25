ننشر التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال صيانة بكوبري قصر النيل

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق كوبري قصر النيل على مرحلتين، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة الإنشائية للكوبري.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وتأتي مراحل غلق كوبري قصر النيل على المراحل التالية:-

المرحلة الأولى: الإتجاه القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

غلق مدخل كوبرى قصر النيل من ميدان الجزيرة مع توجيه المركبات يساراً إتجاه شارع الجزيرة فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق وسط المدينة فمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض إعتباراً من الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 2025/12/26 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى، ومن الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 2026/1/2 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى.

المرحلة الثانية الإتجاه القادم من ميدان التحرير إتجاه ميدان الجزيرة مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

غلق مدخل شارع التحرير إتجاه كوبرى قصر النيل من ميدان التحرير مع توجيه المركبات للدوران بميدان التحرير فشارع ميريت باشا فميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة فمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه شارع الجزيرة.

غلق مطلع كوبرى قصر النيل من نفق كمال الدين صلاح مع توجيه المركبات بمحور كورنيش النيل إتجاه ميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة فمنزل أكتوبر إتجاه شارع الجزيرة .

ويتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية إعتباراً من الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 2026/1/9 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى ، ومن الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 2026/1/16 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

