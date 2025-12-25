مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من الاختناق بعد ابتلاعه قطعة حلوى

نشرت هيئة الإسعاف المصرية مقطعًا مصورًا التقطته كاميرات المراقبة، يوثق لحظات فارقة في حياة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، كادت قطعة حلوى أن تودي بحياته بعد تسببها في انسداد كامل بممر الهواء.

وأوضحت الهيئة أن أسرة الطفل سارعت بالتوجه إلى نقطة إسعاف قرية الحمام التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، فور ظهور علامات الاختناق على الطفل.

وعلى الفور، بادر المسعف أحمد شعبان محمد بالتعامل مع الحالة، حيث قام بتطبيق "مناورة هيمليك (Heimlich)" بشكل دقيق، من خلال دفعات صدرية أعقبها لطمات متتالية على الظهر، ما أسفر عن خروج قطعة الحلوى من مجرى التنفس.

وأضافت الهيئة أن الطفل استعاد قدرته على التنفس بصورة طبيعية عقب التدخل السريع، دون حدوث أي مضاعفات.

وبعد ذلك، حرص المسعف أحمد شعبان محمد وزميله فني القيادة سيد مصطفى محمد على نقل الطفل إلى سيارة الإسعاف لمتابعة حالته، حيث جرى قياس العلامات الحيوية باستخدام جهاز المونيتور، والتي أظهرت انتظامًا وسلامة كاملة في جميع المؤشرات الحيوية.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية أن سرعة الاستجابة والتعامل المهني مع حالات الاختناق تمثل عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح، مشددة على أهمية الوعي بإجراءات الإسعافات الأولية، خاصة لدى الأطفال.