إعلان

الزملوط يلتقي المستشار الثقافي للسفارة الهندية بالقاهرة

كتب : محمد الباريسي

01:23 م 25/12/2025

الزملوط يلتقي المستشار الثقافي للسفارة الهندية بال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، السيد براكاش شاودري مستشار الثقافي لسفارة جمهورية الهند بالقاهرة، على هامش مشاركته بفعاليات الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، والأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وقدّم المحافظ، خلال اللقاء عرضًا تطرق فيه إلى المقومات التنموية والاستثمارية التي تمتلكها المحافظة، وآليات تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، معربًا عن تقديره للمشاركة المتميزة للفرقة الفنية الهندية خلال الملتقى.

و في ختام اللقاء، أهدى الزملوط درع المحافظة للمستشار الثقافي؛ تقديرًا للزيارة الكريمة والمساهمة الفاعلة في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء دكتور محمد الزملوط السيد براكاش شاودري المستشار الثقافي لسفارة الهند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس