مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بأسوان

كتب : إيهاب عمران

02:05 م 25/12/2025
    مستشفى النيل التخصصي بمركز ادفو بأسوان
    تصادم سيارتين بطريق ادفو مرسي علم
    تصادم سيارتين نقل بطريق ادفو مرسى علم

لقى شخص مصرعه، وأُصيب آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم على طريق إدفو -مرسى علم.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل أثناء سيرهما على الطريق، مما أسفر عن وفاة شخص في موقع الحادث متأثرًا بإصاباته، وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقامت بنقل جثة المتوفى الى مشرحة إدفو، والمصابين الى مستشفى النيل التخصصي بادفو، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

مصرع شخص حادث تصادم أسوان

