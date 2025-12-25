مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بأسوان

بأسعار مخفضة.. افتتاح سوق "اليوم الواحد" بمدينة الطور في جنوب سيناء

لقى شخص مصرعه، وأُصيب آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم على طريق إدفو -مرسى علم.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل أثناء سيرهما على الطريق، مما أسفر عن وفاة شخص في موقع الحادث متأثرًا بإصاباته، وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقامت بنقل جثة المتوفى الى مشرحة إدفو، والمصابين الى مستشفى النيل التخصصي بادفو، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.