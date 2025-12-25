جامعة بنها تُكرم الكليات الفائزة في مسابقة "أفضل موقع إلكتروني"

كرم مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الكليات الفائزة بمسابقة أفضل المواقع الإلكترونية على مستوى كليات الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير الأداء المؤسسي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الكليات الحاصلة على المراكز الأولى شملت فوز كلية الهندسة بشبرا بالمركز الأول، وجاءت كلية علوم الرياضة في المركز الثاني، بينما حصلت كلية الطب البيطري على المركز الثالث.

وأضاف رئيس الجامعة أن تنظيم مثل هذه المسابقات يسهم في خلق روح التنافس الإيجابي بين الكليات، ويحفزها على الارتقاء بمستوى مواقعها الإلكترونية من حيث المحتوى وسهولة الاستخدام وجودة الخدمات المقدمة، بما يعكس الصورة الحضارية لجامعة بنها ويدعم التواصل الفعال مع الطلاب والمجتمع الأكاديمي.