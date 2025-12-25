رسميًا اعتماد نتيجة إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025

بعد النظر في التظلمات.. الوطنية للانتخابات تبطل عدة لجان دون التأثير على

رسميًا وبالأسماء.. ننشر النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية

تصوير- أحمد مسعد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم الخميس، النتيجة الرسمية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

واستقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات، تظلمات عدد من المرشحين على الحصر العددي لأصوات الناخبين فى اللجان الفرعية والعامة، وبدأت الفصل فيها لإعلان ما توصلت إليه فى المؤتمر .

وأُجريت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 15 و16 من شهر ديسمبر الجاري خارج مصر، ويومي 17 و18 من ذات الشهر داخل البلاد.

وشهدت هذه الجولة الانتخابية تنافسًا على 101 مقعد، وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية داخل مصر 4494 لجنة بداخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي أُجريت بها جولة الإعادة: القاهرة (7 دوائر) والقليوبية (5 دوائر) والدقهلية (10 دوائر) والمنوفية (6 دوائر) والغربية (7 دوائر) وكفر الشيخ (4 دوائر) والشرقية (8 دوائر) ودمياط (دائرة واحدة) وبورسعيد (دائرة واحدة) والإسماعيلية (3 دوائر) والسويس (دائرة واحدة) وشمال سيناء (دائرة واحدة) وجنوب سيناء (دائرة واحدة).

اقرأ أيضًا:

بعد كارثة عقار إمبابة.. مأساة جديدة في الوراق

قرار قضائي بشأن "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش

إخلاء سبيل شاكر محظور في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء