ضبط طن لحوم فاسدة خلال حملات على الأسواق بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تفتيشية مفاجئة بعدد من المراكز، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاسـتخدام الآدمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة السلع المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والأجهزة الأمنية، عن ضبط نحو 600 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاسـتخدام الآدمي داخل أحد أماكن التداول، وتم تحرير محضر جنحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت مديرية الطب البيطري حملات موسعة بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز شبين الكوم والسادات والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين، وأسفرت عن ضبط نحو 250 كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب ضبط نحو 60 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة والدواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاسـتخدام الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ووجّه محافظ المنوفية باستمرار التنسيق الكامل بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية، وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالغش التجاري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.