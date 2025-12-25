توجيه جديد من وزير العمل لأصحاب الأعمال -(تفاصيل)

وجه محمد جبران، وزير العمل، دعوة رسمية إلى منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة "التفتيش الذكي"، باعتبارها إحدى المبادرات الحديثة التي تستهدف تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن المبادرة تعتمد على تلقي طلبات المشاركة من المنشآت الراغبة، سواء من خلال مكتب وزير العمل أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح أن الانضمام إلى مبادرة التفتيش الذكي يتطلب الالتزام بعدد من المحاور الأساسية، من بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة، وتوفيق أوضاع عقود العمل طبقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون، والالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين واستدامة بيئة العمل داخل المنشآت.

وأشار وزير العمل، إلى أن المنشآت الملتزمة والمنضمة للمبادرة ستحصل على حزمة من الحوافز، تشمل منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل، وتصنيفها ضمن قوائم «العلامة الخضراء» التي تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون، فضلًا عن تعليق التفتيش الدوري عليها لمدة عام كامل طالما استمر الالتزام بالضوابط.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على الترويج لهذه المنشآت باعتبارها نماذج ناجحة للشركات الملتزمة بالتشريعات العمالية، والتي تسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الاستقرار في سوق العمل.

وأكد أن مبادرة التفتيش الذكي تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، داعيًا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياها.

