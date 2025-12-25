تحرك سريع لإعادة إضاءة طريق قنا -الأقصر الزراعي وتأمين حركة السير

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إنارة الطريق الزراعي قنا – الأقصر، وذلك عقب رصد شكاوى تتعلق بضعف الإضاءة.

و شملت أعمال الصيانة إنارة الطريق من مدخل مدينة قنا عند كمين البياضية وحتى قرية ابنود، حيث تم تنفيذ صيانة شاملة للكشافات المعطلة، إلى جانب إصلاح الأسلاك المتضررة نتيجة أعمال السرقة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان المروري وتسهيل حركة السير، خاصة خلال فترات الليل.

وفي السياق ذاته، أوضح محافظ قنا، أن أعمال الصيانة ما زالت مستمرة، حيث يجري حاليًا استكمال تركيب كشافات جديدة، بالإضافة إلى زراعة أعمدة إنارة حديثة في المناطق التي تفتقر إلى الإضاءة، لضمان تغطية كاملة للطريق وتحقيق أعلى معايير السلامة.

كما أصدر محافظ قنا، توجيهاته إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة الاهتمام الدائم بإنارة الطرق السريعة الواقعة في نطاق كل مدينة، والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، والتدخل الفوري لإصلاح أي أعطال، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بما يدعم التنمية الشاملة ويعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.