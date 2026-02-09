جامعة بنها تطلق فعاليات هاكاثون "الرعاية الصحية الذكية"

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات هاكاثون "الرعاية الصحية الذكية" تحت شعار "نبتكر مستقبل الرعاية الصحية"، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستمر حتى 11 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون، والمهندس صلاح عبد المحسن، مدير مركز إبداع مصر الرقمية، والأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الجولة، أعرب الدكتور الجيزاوي عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات الهاكاثون، واستمع إلى آراء الطلاب المشاركين وأفكارهم، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم ومبادراتهم البرمجية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهاكاثون يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع في الجامعات والمعاهد المصرية على تقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرمجية في مجالات متنوعة.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلى مشاركة 35 فريقًا يمثلون 23 جامعة مصرية، في مسارات تشمل: الذكاء الاصطناعي في التشخيص، المراقبة الصحية عن بُعد، الصحة النفسية والعافية، تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، حلول التطبيب عن بُعد، إنترنت الأشياء لرعاية كبار السن، وتحليل وعرض البيانات الطبية.

وأضاف الدكتور شادي المشد أن الفرق الفائزة ستتلقى جوائز مالية بإجمالي 175 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها، موزعة على 7 مسارات، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 12 ألف جنيه، والمركز الثاني 8 آلاف جنيه، والمركز الثالث 5 آلاف جنيه.