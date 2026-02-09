إعلان

محافظ الشرقية من حميات الزقازيق: صحة المواطن وكرامته على رأس الأولويات

كتب : ياسمين عزت

04:35 م 09/02/2026
زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى حميات الزقازيق، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين.

وشملت الجولة تفقد عدد من الأقسام الطبية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الفرق الطبية، إلى جانب مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات بالكميات المناسبة، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المستشفى يضم واحدة من أكبر وحدات مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية تبلغ 103 أسرّة إقامة داخلية، بالإضافة إلى وحدة عناية مركزة تضم 33 سريراً موزعة على عناية الكبد والحميات والأطفال والجهاز الهضمي.

وأضاف أن المستشفى يضم أيضاً 21 ماكينة غسيل كلوي لتقديم خدمات الغسيل لمرضى الحميات وحالات نقص المناعة، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

ووجه المحافظ بحسن معاملة المرضى وتقديم خدمة طبية متميزة، مؤكداً أن صحة المواطن وكرامته تأتيان على رأس أولويات العمل.

وعقب الجولة داخل المستشفى، تفقد المحافظ شارع النقراشي بمحيطها، موجهاً برفع الإشغالات والتعديات وتكثيف أعمال النظافة وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المترددين.

حازم الأشموني الشرقية مستشفى حميات الزقازيق

