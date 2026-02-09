بالصور- إصابة شابين في انقلاب سيارة على طريق المطار ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انقلبت سيارة ملاكي، اليوم الإثنين، على طريق مطار بورسعيد، ما أسفر عن إصابة شابين بإصابات متفرقة وتلفيات كبيرة بالسيارة.

تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي على طريق المطار، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل كلًا من: كيرلس راجي موريس 18 عامًا، ومريم محمد أحمد 18 عامًا، إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وتبين إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تُباشر جهات التحقيق الإجراءات اللازمة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.