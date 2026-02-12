315 طن مخللات متعفنة.. كواليس ضبط أكبر مصنع طرشي فاسد بالمنوفية-صور

في يومها الأول.. قافلة "روتاري مصر" تعالج 317 مواطناً في الوادي الجديد

ضبطت مباحث التموين بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، اليوم الخميس، كيانًا مخالفًا غير مرخص بناحية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، متخصصًا في إنتاج وتصنيع مخللات الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية مع قرب حلول شهر رمضان.

قاد الحملة العقيد أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين، حيث تبين افتقار الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية والصناعية بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين، والتحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 300 طن مخللات تحت التجهيز معبأة دون بيانات وتظهر عليها علامات تعفن، و15 طن منتج نهائي معد للبيع، و8 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، إضافة إلى 265 كيلو جرام مستلزمات إنتاج.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الضربات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية للتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على الصحة العامة وضمان سلامة السلع المتداولة.