بحوث الصحراء يدعم أهالي تجمع الباعة بمشروعات إنتاج حيواني وداجني

في يومها الأول.. قافلة "روتاري مصر" تعالج 317 مواطناً في الوادي الجديد

أجرى وفد من مركز بحوث الصحراء، زيارة لتجمع الباعة التنموي الزراعي التابع لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لدعم أهالي التجمع بعدد من المشروعات الداجنة والحيوانية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بالتعاون مع الشركة العامة للبترول.

وقام الوفد بتوزيع عدد من المشروعات التنموية تضمنت مشروعات دجاج بياض وماعز شامي وأعلاف على أهالي التجمع، وذلك ضمن أنشطة مشروع تجمع تنموي مستدام ممول من الشركة العامة للبترول، وينفذه مركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة دمج أهالي سيناء في خطط التنمية المستدامة، مؤكداً أن المركز يسعى لتحويل التجمعات الصحراوية إلى وحدات إنتاجية تعتمد على الموارد المتاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريح اليوم، أنه يجري تدريب المنتفعين من هذه المشروعات على الممارسات الصحيحة لضمان استدامة المشروع وأن تقديم مثل هذه النماذج من المشروعات الصغيرة يساهم في خلق فرص عمل للسيدات والشباب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أن اختيار سلالات الدجاج البياض والماعز الشامي جرى بناءً على دراسات علمية دقيقة لضمان ملاءمتها للبيئة السيناوية، مشيراً إلى أن المركز يوفر الدعم الفني الكامل والمتابعة الدورية لضمان نجاح هذه المشروعات واستمراريتها.

كما أكد الدكتور أحمد الحاوي، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، أن المحطة تلعب دوراً محورياً في تقديم الإرشادات الزراعية والبيطرية لأهالي جنوب سيناء مشدداً على أن الهدف ليس مجرد توزيع رؤوس الماشية أو الطيور، بل خلق نموذج تنموي يحتذى به في استغلال المساحات الصحراوية.

وأشار الدكتور محمد السيد، نائب رئيس المشروع، إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي المنزلي، وتسهم في توفير مصادر دخل إضافية ومستدامة للأسر، خاصة المرأة السيناوية التي تلعب دوراً أساسياً في إدارة هذه المشروعات الصغيرة.

وعن دور القطاع الخاص، قالت الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير مشروعات التنمية المستدامة بالشركة العامة للبترول، إن الشركة تضع تنمية المجتمع السيناوي ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أن التعاون مع مركز بحوث الصحراء يجسد النموذج الأمثل للتكامل بين المؤسسات البحثية والقطاع الإنتاجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.