نار الانتقام.. تأجيل محاكمة قاتل شقيق طليقته حرقًا في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عاطل وصديقه في واقعة قتل شقيق طليقة المتهم الأول حرقًا، إلى جلسة دور الانعقاد المقبل في يناير للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد جمال عامر، والمستشار تامر محمد علاء الدين، وبحضور محمد أسامة زبيب وكيل النائب العام، وسكرتارية كريم الجنادي، ليكون الشهر القادم موعدًا للحسم القانوني في القضية التي تجرد فيها المتهم من مشاعر الإنسانية.

خطة الغدر بزجاجة بنزين

تعود جذور المأساة إلى خلافات أسرية حادة نشبت بين المتهم الأول "ر.م.ج" والمجني عليه "م.ح.ع" عقب انفصال الأول عن شقيقة الضحية، حيث لم يرتضِ الجاني بانتهاء العلاقة الزوجية بل قرر تحويل غضبه إلى خطة انتقامية دموية.

واستعان المتهم بصديقه المتهم الثاني "م.هـ.م" ليشد من أزره، وأعد زجاجة مملوءة بمادة سريعة الاشتعال "بنزين"، ثم توجها معًا إلى منزل المجني عليه قاصدين إزهاق روحه في مشهد يجسد أبشع صور الغدر.

رحلة الموت وسط النيران

باغت المتهم ضحيته أمام منزله وأفرغ عليه محتوى زجاجة البنزين ثم أشعل فيه النيران عمدًا، مما أدى إلى اشتعال جسد الشاب بالكامل في غضون ثوانٍ معدودة.

رغم استغاثة المجني عليه ومحاولات المارة إنقاذه ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج، إلا أن الحروق كانت قد نهشت جسده بشكل لا يمكن علاجه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، تاركًا وراءه صدمة كبيرة في منطقة الرمل أول التي شهدت الواقعة المأساوية.

القضاء يحسم مصير القاتل

عقب تقنين الإجراءات والقبض على المتهمين، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 10838 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل أول، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

ومع اكتمال أوراق القضية وسماع المرافعات، جاء قرار المحكمة اليوم بتأجيل النطق بالحكم إلى مطلع العام الجديد، ليكون القضاء هو الحصن المنيع الذي يقتص للضحية ويعيد الحق لأهله بردع يتناسب مع فظاعة الجرم المرتكب.