محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس اتحاد الكونغ فو

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأثنين، محاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

وجاء اللقاء لبحث ومناقشة الإعداد لاستقبال محافظة الإسماعيلية المعسكر التدريبي التابع للتضامن الأوليمبي والاتحاد الدولي للووشو كونغ فو للاعبين واللاعبات المقترح تأهيلهم من الدول الأفريقية ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار بالسنغال 2026م بمشاركة 16 دولة أفريقية خلال الفترة من 1 حتي 8 فبراير 2026م بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية بحضور خبراء من الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

و حضر اللقاء اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اللواء على القرقاري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أمين عام الاتحاد العربي، المهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، المقدم أحمد عبدالواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، والدكتور أحمد السيد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد المصري والعربي والافريقي للعبة.

و خلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باستضافة الإسماعيلية، للمعسكر التدريبي التابع للتضامن الأولمبي والاتحاد الدولي للووشو كونغ فو ، للاعبين واللاعبات المقترح تأهيلهم من الدول الأفريقية ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار بالسنغال 2026م، بمشاركه 16 دولة أفريقية خلال الفترة من 1 حتي 8 فبراير 2026م بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية بحضور خبراء من الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

بجانب مناقشة مقترح استضافة محافظة الإسماعيلية، البطولة الأفريقية السابعة للووشو كونغ فو للشباب و الناشئين، أحد المحطات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار بالسنغال 2026م، و اقتراح إقامتها بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 9 حتى 14 فبراير 2026م ومتوقع مشاركة 14 دولة أفريقية بالمنافسات.

ووجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لخروج المعسكر التدريبي بصورة مثالية، و التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد المصري للووشو كونغ فو ، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة الإسماعيلية للبطولة الإفريقية.

و من جانبه، وجه المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو ، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال ودعمه الدائم للاتحاد المصري للووشو كونغ فو، و اهدي اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، درع الاتحاد المصري للووشو كونغ فو تقديرا لدعمه الدائم و ما يتم من إنجازات وتطوير دائم بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال كافة الفرق والمنتخبات الرياضية.