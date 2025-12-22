إعلان

ظهور تمساح جديد بعزبة واصف بالشرقية يُثير مخاوف الأهالي (صور)

كتب : ياسمين عزت

12:48 م 22/12/2025
وثّق أهالي عزبة واصف التابعة لقرية عمريط بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ظهور تمساح داخل أحد المصارف المائية المارة بالمنطقة السكنية، ما أثار حالة من القلق والخوف بين المواطنين.

وقام الأهالي بتصوير لحظة مرور التمساح داخل مياه المصرف، معربين عن مخاوفهم من احتمالية تعرضهم أو أطفالهم لهجوم، خاصة أن المصرف يمر بالقرب من المنازل ويُستخدم كممر يومي لسكان القرية.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، طالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة التدخل، من خلال فحص وتمشيط المياه للتأكد من وجود التمساح أو احتمال وجود تماسيح أخرى، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إثارة الجدل حول ظهور تمساح آخر بمياه قرية الزوامل بمركز بلبيس في مطلع ديسمبر الجاري، حيث أطلق الأهالي وقتها استغاثات للجهات المختصة.

وعلى إثر ذلك، وجّهت محافظة الشرقية بتشكيل لجان مختصة، وتمكنت الأجهزة المعنية من اصطياد التمساح بعد أسبوع من البحث، قبل أن تصدر النيابة العامة قرارًا بإعادته إلى محافظة أسوان باعتبارها بيئته الطبيعية.

تمساح عزبة واصف الشرقية

