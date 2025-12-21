إعلان

افتتاح فعاليات "إحياء ذاكرة الإسكندرية" بمشاركة دولية واسعة (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

08:32 م 21/12/2025
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، فعاليات "إحياء ذاكرة الإسكندرية.. التراث والتأمل"، التي ينظمها المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتعزيز مكانة المدينة كمركز إشعاع حضاري عالمي.

حضور دبلوماسي وأكاديمي رفيع

شهد الافتتاح حضورًا بارزًا لكل من الدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، ونيكولاس بابا جورجيو، سفير اليونان، وبولي يوانو، سفيرة قبرص، مما يعكس الأهمية الدولية للحدث في استعادة ملامح الهوية السكندرية العريقة.

الإسكندرية: من مدينة الآثار إلى مدينة الأفكار

أكد المحافظ في كلمته أن الإسكندرية تمثل واحدة من أهم المدن "الكوزموبوليتانية" في العالم، مشيرًا إلى أنها لم تكن يومًا مجرد مدينة آثار، بل كانت "مدينة أفكار" أسهمت في بناء أسس العلوم والفلسفة منذ نشأة مكتبتها القديمة.

وأوضح أن هذه الفعالية تتسق مع برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو لصون التراث الوثائقي، مؤكدًا حرص الدولة على دعم جهود "الرقمنة" والتوثيق ضمن رؤية مصر 2030.

إنجازات تراثية وتحديات مناخية

واستعرض الفريق أحمد خالد جهود الدولة في حماية التراث الساحلي والآثار الغارقة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، مستشهدًا بنجاح التعاون مع اليونسكو في رفع منطقة "أبو مينا" الأثرية من قائمة التراث المعرض للخطر.

ومن جانبها، شددت الدكتورة نوريا سانز على أن تنوع الإسكندرية إرث غني يستحق الحفظ والإتاحة للأجيال القادمة.

أجندة الفعالية: من المخطوطة إلى الموسيقى

تضمنت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم "الإسكندرية عبر عدسة الزمن"، وافتتاح معرض "الإسكندرية في الذاكرة" الذي يضم وثائق ومخطوطات وصورًا فوتوغرافية نادرة.

وتناقش الجلسات محاور الأرشيف كهوية جماعية، والتحول الرقمي، والوصول المفتوح للمعلومات.

ومن المقرر أن يركز اليوم الثاني على "التراث الحي" بمشاركة نخبة من العلماء والشعراء والفنانين، على أن يُختتم الحدث بحفل موسيقي بمسرح مكتبة الإسكندرية يتضمن تكريمًا لذكرى الشاعر العالمي "قسطنطين كفافيس".

