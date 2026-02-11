بعد حلف اليمين مباشرة.. جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة

"جواه طفل".. إبراهيم حسن يعلق على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

باشر جوهر نبيل مهام عمله وزيرًا للشباب والرياضة، حيث وصل إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حركة التعديل الوزاري الأخيرة.

وكان في استقبال الوزير الجديد عدد من قيادات الوزارة والعاملين بها، الذين حرصوا على تهنئته وتمنياتهم له بالتوفيق في مهمته الوطنية.

ومن المنتظر أن يعقد الوزير سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة، لمتابعة الملفات القائمة والاطلاع على خطط العمل المستقبلية، بما يضمن استكمال جهود التطوير ودعم قطاعي الشباب والرياضة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز الاستثمار في المجالين الشبابي والرياضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.