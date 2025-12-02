أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية لتصويت الفردي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه الهيئة موقف الدوائر وسير العملية الانتخابية.

وشهدت الانتخابات بالمحافظة تطورًا لافتًا بعد قرار الهيئة إبطال اللجنة الفرعية رقم 49 بمدرسة قرية أمياي بدائرة طوخ، وذلك عقب تداول ورقة إبداء رأي خاصة بالمرشحين الفردي خارج اللجنة والمقر الانتخابي، ما استوجب استبعادها وفقًا للضوابط القانونية.

وأسفرت نتائج المرحلة عن حسم 8 مقاعد في دوائر المحافظة، بينما تُجرى جولة الإعادة على 8 مقاعد أخرى.

نتائج الدوائر

الدائرة الأولى – بنها

فاز بالمقعدين:

إيهاب إمام عبدالعزيز

مجدي إبراهيم محمود

وتُجرى الإعادة بين:

حازم عبد الرازق حمد

هاني أحمد شحاتة

الدائرة الثانية – طوخ

تُجرى الإعادة بين:

مصطفى بيومي النفيلي

هشام محمد بيومي الزهيري

ياسر قدح

يسري أحمد عبدالباسط

الدائرة الثالثة – شبرا الخيمة (ثان)

فاز بثلاثة مقاعد:

مجاهد صدقي نصار

أشرف أمين عبدالعليم

حازم هاني توفيق

الدائرة الرابعة – قليوب والقناطر الخيرية

تُجرى الإعادة بين:

عزت عبدالعزيز كريم

محمود مرسي محمد

محمد عاطف حسين

سمير محمد البيومي

درويش محمد أبو عيشة

أحمد محمد راغب نوار

الدائرة الخامسة – الخانكة

فاز بمقعدين:

حسن محمد حسنين

محمد أحمد صادق

وتُجرى الإعادة على المقعد الثالث بين:

أحمد عباس خليل

حاتم محمد الشامي

الدائرة السادسة – شبين القناطر

فاز بالمقعد الأول:

مدحت محمد عطية الكمار

وتُجرى الإعادة على المقعد الثاني بين:

عادل السعيد حسن

عبدالعزيز حسين الصفتي

متابعة وإشراف كامل

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية في محافظة القليوبية تمت وفق أعلى مستويات التنظيم، مع توفير سبل الراحة للناخبين، وتشديد الرقابة على اللجان لمنع أي مخالفات، استعدادًا لجولة الإعادة التي ستُجرى وسط إجراءات مكثفة لضمان النزاهة والشفافية.