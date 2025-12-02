بالصور- محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات بفارس ويستمع لمطالب المواطنين

مخزن العكرشة يتحول إلى رماد ويحصد أرواح شخصين.. ماذا جرى في الخانكة؟

يواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو، ومن بينها مجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي بالقرية.

وأكد محافظ أسوان أن مجمعات الخدمات الحكومية حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث ساهمت في تخفيف أعباء التنقل إلى المدينة للحصول على الخدمات المطلوبة.

وأوضح أن المحافظة أنشأت وتجهيز 31 مجمعًا خدميًا بقرى المرحلة الأولى في مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه للمجمع الواحد. ويقام كل مجمع على مساحة نحو 500 متر مربع، مكون من دور أرضي وطابقين علويين، مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية، وبشكل جمالي وحضاري ليكون واجهة متميزة لتقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المجمعات تقدم الخدمات الحكومية الأساسية التي يحتاجها المواطن الأسواني، من خلال منظومة متكاملة تشمل منافذ جهات البريد، التموين، التضامن الاجتماعي، المحليات، والشهر العقاري، كما سيتم التنسيق لتشغيل منفذ السجل المدني.

وحرص المحافظ على إجراء حوار مع عدد من العاملين بالمجمع للتعرف على نوعية الخدمات المقدمة، مدى إقبال المواطنين عليها، ومواعيد العمل، مشددًا على ضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المتاحة للاستفادة منها دون الحاجة للتنقل لمسافات بعيدة.

كما استمع محافظ أسوان إلى مطالب واحتياجات المواطنين الذين التقاهم، موجّهًا المسؤولين بسرعة التدخل لتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة.