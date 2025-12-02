مخزن العكرشة يتحول إلى رماد ويحصد أرواح شخصين.. ماذا جرى في الخانكة؟

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل غدًا.

ووجّه محافظ الإسكندرية حي شرق برفع كفاءة المقرات الانتخابية من حيث النظافة العامة والإنارة الداخلية والخارجية، إلى جانب إزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين.

وأشار إلى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير الاستعدادات والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال يومي الانتخابات.

وحدات ديزل متنقلة للجان الانتخابات

وشدد خالد، على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، وتوفير وحدات ديزل متنقلة كمصدر احتياطي للطاقة، إضافة إلى تزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية.

وكلف الفريق أحمد خالد بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم، مع تجهيز كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.

وأكد المحافظ أن الإدارة العامة للازمات والكوارث ومركز سيطرة الشبكة الوطنية وجميع الجهات المعنية تعمل بتنسيق كامل وفي حالة استعداد تام لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة تعكس وعي المواطن السكندري.

744 ألف ناخب لهم حق التصويت بدائرة الرمل

وتشمل العملية الانتخابية بدائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744.824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة الرمل أول وثان .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت نتائج الجولة الأولى التي أُجريت بدائرة الرمل يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز.

ويتنافس في انتخابات الدائرة الثانية بالإسكندرية "الرمل" 16 مرشحًا، يتوزعون بواقع 3 مرشحين حزبيين و13 مرشحًا مستقلًا، ما يعيد الدائرة إلى المربع صفر مرة أخرى.