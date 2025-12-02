مياه المنوفية تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال ديسمبر 2025

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية برئاسة المهندس رشدي السيد عمر، اليوم الثلاثاء، خطة غسيل وتطهير شبكات المياه بمختلف أنحاء المحافظة خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك وفق الجدول الدوري المعتمد لضمان رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة أن أعمال الغسيل تتم بالتنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية بكل مركز، مع الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لخطة الغسيل والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة ستكون متواجدة ميدانيًا لضمان تنفيذ الخطة بالكفاءة المطلوبة.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة أعمال الغسيل وعدم استخدامها خلال تلك الساعات حتى وإن وُجدت بالشبكة، كما تنوه بأنه في حال ظهور رواسب أو عكارة بعد انتهاء أعمال الغسيل يكفي تشغيل المياه لبعض الوقت للتخلص من الآثار الناتجة عن عملية التطهير، كما يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بجودة المياه عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال رقم الواتس آب 01220906668.

ويأتي تنفيذ خطة الغسيل في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية لشبكات المياه ومتابعة إجراءات التطهير طبقًا للبرامج الزمنية الموضوعة بما يضمن وصول مياه صالحة وذات جودة عالية لجميع المواطنين.