إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ميكروباص ودراجتين ناريتين في الأقصر



الأقصر - محمد محروس:

شهد طريق قرية البغدادي بمدينة البياضية التابعة لمحافظة الأقصر، حادث تصادم مروع بين ميكروباص ودراجتين ناريتين، أسفر عن إصابة 5 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح وكسور.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تم نقل المصابين إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي لتلقي الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تُكثف الأجهزة المرورية جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق.