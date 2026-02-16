كيف أعادت المدينة المنورة إحياء مسار الهجرة تفاعليًا؟

استعرض الإعلامي عمرو أديب، تجربة فريدة من نوعها في المدينة المنورة تحت اسم "على خطاه"، واصفًا إياها بأنها ليست مجرد معرض عادي، بل تجربة حية تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن ليعيش تفاصيل الهجرة النبوية الشريفة بأحدث التقنيات التفاعلية.

وأوضح أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مشروع "على خطاه" يمثل مبادرة نوعية تهدف إلى إعادة إحياء مسار الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الفرق البحثية المتخصصة قامت بمسح ميداني وتوثيق تاريخي دقيق لكل نقطة في مسار الهجرة، ثم دمجت ذلك بتقنيات العرض السينمائي والواقع الافتراضي.

وأشار أديب إلى أن ما يميز هذه التجربة هو الاهتمام المذهل بالتفاصيل، حيث يتم محاكاة الجبال والمسارات والظروف التي واجهها النبي ﷺ وصاحبه أبو بكر الصديق خلال الرحلة المباركة، مؤكدًا أن التجربة تخاطب جميع الحواس، حيث يشعر الزائر بالهواء ويسمع الأصوات ويرى تضاريس الطريق الوعرة التي سلكها الركب النبوي.

وأكد مقدم "الحكاية" أن الهدف الأساسي من المشروع هو تعزيز المعرفة التاريخية بأسلوب مشوق يناسب جميع الأجيال، ولا سيما الشباب، لربطهم بسيرة النبي ﷺ وتعميق ارتباطهم بهذه الرحلة العظيمة، من خلال جسر يربط بين الماضي العريق والتقنيات المستقبلية المتطورة.

وأكد أديب، على أن المدينة المنورة تبهر العالم دائمًا بمشاريعها التي تجمع بين القدسية والحداثة، وتقدم نموذجًا رائعًا للاستثمار في التاريخ والهوية بأسلوب تقني متطور يخاطب العقول والقلوب معًا.