محاكمة 25 متهمًا بخلية أكتوبر الإرهابية اليوم

كتب : مصراوي

04:00 ص 16/02/2026

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة 25 متهمًا، في القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

خلية أكتوبر

