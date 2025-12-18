أحدث مستجدات طب وجراحة العيون في المؤتمر السنوي لمعهد الأبحاث الرمدية

احتفلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بانطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والذي يكتسب أهمية استثنائية هذا العام لتزامنه مع الاحتفال بمئوية تأسيس المعهد، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

يُعقد المؤتمر يوم الأربعاء، ويستمر لمدة يومين، بحضور الدكتورة نغم عابد، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والدكتور حازم النشار، عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، وعمداء المعهد السابقين، ونواب عميد المعهد للشؤون الفنية والبحوث، إلى جانب نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون في مصر والعالم العربي.

ويشهد المؤتمر مناقشات علمية مكثفة حول أحدث الأبحاث والتطورات في مجال طب وجراحة العيون، بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين المتخصصين، فيما تنتقل فعاليات اليوم الثاني إلى مقر المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بالجيزة، لاستكمال الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، إن المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية يُعد أحد أعرق الصروح الطبية في المنطقة، حيث أسهم منذ تأسيسه في مكافحة أمراض العيون وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، فضلًا عن كونه مركزًا رائدًا للتعليم والبحث العلمي في تخصص الرمد. وأكد أن الهيئة تولي أهمية قصوى لدعم دوره الريادي، مشيرًا إلى أن تزامن المؤتمر مع مرور مائة عام على إنشاء المعهد يؤكد الالتزام بتطوير الرعاية الصحية للعيون في مصر، من خلال تبادل الخبرات واستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المؤتمر هذا العام يوفر منصة علمية تناقش أدق المستجدات في تخصص الرمد، فيما تُتوَّج فعالياته باحتفالية المئوية تحت رعاية معالي الوزير، مؤكدًا أن المئوية تمثل شهادة على التزام المعهد الدائم بالتميز في خدمة المرضى والبحث العلمي، والتطلع إلى مائة عام قادمة من الريادة والابتكار في مجال الحفاظ على نعمة البصر.

من جانبه، أفاد الدكتور حازم النشار، أن المؤتمر يتضمن برنامجًا علميًا متكاملًا يعرض أحدث المستجدات والأبحاث في مختلف التخصصات الدقيقة لطب وجراحة العيون، بمشاركة واسعة من أساتذة وخبراء طب العيون من داخل مصر وخارجها، وتشمل المحاور الرئيسية ما يلي: جراحات الجزء الأمامي: وتشمل أحدث تقنيات زراعة القرنية وتصحيح الإبصار بتقنية الفيمتو ليزر (Femto-LASIK)، المياه البيضاء والمياه الزرقاء (الكتاركت والجلوكوما): مناقشة التقنيات الجراحية المتقدمة والعلاجات الدوائية الحديثة، أمراض وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي: التركيز على علاج اعتلال الشبكية السكري والتنكس البقعي (AMD)، طب وجراحة عيون الأطفال والحول: استعراض أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج.

وأوضح أن المؤتمر يتميز بنقل حي لعمليات جراحية حديثة، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية عملية مكثفة للأطباء المشاركين، باستخدام أجهزة المحاكاة المتقدمة التي ينفرد بها المعهد، بهدف رفع الكفاءة المهنية وتدريب الأجيال الجديدة على أحدث الممارسات الطبية العالمية.