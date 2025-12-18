إزالة تعديات على أملاك الدولة في الوادي الجديد

إقبال كثيف أمام لجان الإسماعيلية في إعادة انتخابات النواب

شنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في نطاق مركز الفرافرة.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على أملاك الدولة بالبناء على أراضي زراعية بقرى الكفاح والخير والنماء بمركز الفرافرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة والوحدات المحلية وجهت تحذيرا للمواطنين عبر الصفحات الرسمية على الفيسبوك والإذاعة من أي أشكال تعدٍ على أملاك الدولة؛ لتفادي التعرض للإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.