أمن أسوان يحقق في واقعة إصابة شخصين بطلقات نارية

كتب : إيهاب عمران

11:42 ص 18/12/2025

مديرية أمن أسوان

يكثف رجال المباحث بأسوان، جهودهم لحل لغز العثور على رجل وسيدة سودانيين، مصابين بطلقات نارية

وكان اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، بورود بلاغ من الأهالى بعثورهم على رجل وسيدة مصابين بطلقات نارية بمنطقة وادى النقرة.

وبانتقال قوة من مباحث مركز شرطة نصر النوبة، إلى موقع البلاغ تبين إصابة الطيب علاء الدين 35 سنة، بطلق ناري في الساق، وفاطمة عمر فاروق 27 سنة بطلق ناري في الرقبة، وجرى نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

وجري استكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة لكشف ملابساتها وضبط الجناة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان

