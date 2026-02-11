إعلان

الرئيس السيسي يشهد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

كتب : أحمد السعداوي

12:55 م 11/02/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

- الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.

- المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.

- الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.

- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.

- الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

- المستشار هاني حنا سدرة عازر، وزيرًا لشؤون المجالس النيابية.

- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.

- حسن رداد إبراهيم السيد، وزيرًا للعمل.

- الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.

- الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

- جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.

- المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.

- السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الإفريقية.

- الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.

- المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.

- الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع الرئيس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتلي ذلك عقد اجتماع للرئيس معهم، أعرب في مستهله عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

ونوه المتحدث بأن الرئيس السيسي شدد على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقًا لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة، تحقيقًا لهذا الغرض بالمتخصصين.

وأكد الرئيس أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشددًا على دعمه للحكومة ومسؤوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة

