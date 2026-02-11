إعلان

تزامنًا مع زيارة نتنياهو لواشنطن.. اتصال هاتفي بين ترامب وأمير قطر

كتب : مصراوي

12:50 م 11/02/2026

تميم بن حمد آل ثاني

تبادل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اتصال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأربعاء.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية.

وتم استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تميم بن حمد آل ثاني قطر دونالد ترامب

