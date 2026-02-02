بعد حظرها في عدة دول.. ماذا قالت شركة "Roblox" عن سلامة الأطفال؟

كتب- محمود الهواري:

شهدت منصة الألعاب والتواصل الرقمي Roblox، واحدة من أكثر المنصات شعبية بين الأطفال والمراهقين عالميا، موجة من التدقيق والقيود الحكومية في عدة دول، وذلك بسبب المخاطر المرتبطة بالمحتوى غير المناسب وسلامة المستخدمين القصر، إلى جانب مخاوف تتعلق بـ الآثار النفسية والسلوكية لتفاعلات الأطفال داخل المنصة.

وتعد Roblox التي تعتبر أكثر من مجرد لعبة، بيئة افتراضية ضخمة تضم ملايين التجارب والألعاب التي يصممها المستخدمون بأنفسهم، إذ بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا نحو 80 مليون مستخدم بنهاية 2025، مع نسبة كبيرة من الفئة العمرية تحت 13 سنة

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأحد، حجب المنصة رسميا، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لحماية الأطفال من المحتوى غير اللائق والمخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة باستخدام المنصة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى، مثل بعض الحظر المؤقت في تركيا ودول الخليج وتقييد ميزات الدردشة أو المحتوى في السعودية والإمارات، وذلك استنادا إلى مخاوف رقابية حول المحتوى والعلاقات بين المستخدمين غير الكبار.

بيان Roblox

في 29 يناير 2026، نشرت شركة Roblox على موقعها الرسمي تقريرا بعنوان “Safety Snapshot: January” يوضح جهودها في تعزيز السلامة الرقمية داخل المنصة، وسط الضغوط الدولية المتزايدة بشأن حماية القصر والمحتوى الملائم.

التدقيق الاستباقي على الصور الرمزية

أكد البيان أن جزءا من استراتيجية السلامة يشمل تقنية إشراف استباقي على الصور الرمزية الخاصة بالمستخدمين، التي يتم تحديثها بمعدل 274 مليون مرة يوميا.

وتهدف التقنية الجديدة إلى فحص العناصر والزي الافتراضي بالكامل بمجرد تغييره، وكشف أي تصميمات تنتهك معايير المجتمع قبل أن يراها الآخرون.

وأوضحت أنها في حال اكتشاف انتهاك، يتم إعادة تعيين الصورة الرمزية إلى الشكل الافتراضي مع إشعار يوضح سبب الإجراء وسياسة المنصة المخالفة.

تعاون بحثي لتعزيز الآداب العامة

وأكدت Roblox أنها أطلقت تقارير وآليات جديدة بالتعاون مع منظمات خارجية مثل شبكة التصميم الاجتماعي الإيجابي ومركز أبحاث الشباب والمرونة في جامعة غرب سيدني، تهدف إلى تشجيع التواصل الاجتماعي الصحي بين المستخدمين وتطوير تصميمات رقمية تراعي رفاهية الأطفال وتواصلهم الإيجابي.

نهج متعدد الطبقات لحماية المستخدمين

وبحسب البيان تركز منصة Roblox على نظام أمان متعدد الطبقات يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والشراكة مع خبراء السلامة والآباء والهيئات الحكومية.

ويشمل نظام الأمان إشرافا صوتيا في الوقت الحقيقي، ومجالس استشارية تضم الشباب وأولياء الأمور لتقديم رؤى حول السياسات والميزات، وكذلك تعزيز قدرات المنصة في الكشف عن المخالفات التعليمية والسلوكية.

يرى مراقبون أن بيان الشركة الأخير يشكل إعادة تأكيد على التزام Roblox بسياسات السلامة، لكنه يأتي في ظل ضغوط تنظيمية متزايدة من هيئات حكومية في جميع أنحاء العالم، تركز على حماية الجماهير الأصغر سنا من مخاطر المحتوى الغير ملائم والاستغلال الرقمي.