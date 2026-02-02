سمير ندا: معرض الكتاب هذا العام نجح في تحقيق هدفه الثقافي

أكد الروائي والكاتب محمد سمير ندا أن معرض الكتاب هذا العام نجح في تحقيق هدفه الثقافي، مشيرًا إلى أن الزحام الكبير كان "إيجابيًا" لأن معظم الزوار خرجوا ومعهم كتب، مما يعكس حرصًا حقيقيًا على المعرفة وليس مجرد التنزه.

وقال ندا، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون": "كتابي الجديد 'المعجم السري للآباء' محاولة لتوضيح لغة الأب التي غالبًا ما تكون غير مفهومة"، مؤكدًا أن الهدف هو تقليل المسافة بين الأبناء وآبائهم عبر البوح والفضفضة، وليس عبر الإرشاد التقليدي أو السلطة.

وأضاف أن الكتاب ينطلق من تجربته الشخصية كأب، متابعًا: "بحاول أقول للأبناء متغلطوش الأخطاء دي"، موضحًا أنه يحاول أن يأخذ القارئ في جولة داخل عقل الأب ليفهم أفكاره ومخاوفه، وأن الكتاب موجه للطرفين معًا.

وأشار الكاتب محمد سمير ندا إلى أن مناخ التربية اختلف تمامًا مع ظهور السوشيال ميديا والهواتف المحمولة، ودعا إلى اعتماد أسلوب "هادئ" يقوم على الحوار المفتوح بدلاً من الصراخ، مؤكدًا أن تحفيز الأطفال على القراءة حتى عبر المنصات الرقمية هو "باسورد" لبناء ثروتهم اللغوية ووعيهم.

وأشار محمد سمير ندا إلى الجانب الفلسفي للكتاب، موضحًا أن اختيار كلمة "معجم" بدلاً من "قاموس" كان مقصودًا، لأنه محاولة لفك شفرة وتوضيح لغة الآباء "الذين لم يتكلموا"، حيث يربط كل فصل بين الأب وابنه عبر حكايات وتجارب شخصية تخلق مساحة للتقارب والتفاهم الحقيقي بين الأجيال.