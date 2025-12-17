إعلان

مصابًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بأسوان

كتب : إيهاب عمران

10:44 ص 17/12/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

أُصيب 13 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أسوان–القاهرة، بالقرب من الكيلو 80 بنطاق مركز إدفو.

وكان اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوي أسوان

