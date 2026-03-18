في الأسواق العالمية قريبا.. Vivo تطرح هاتفا بمواصفات ممتازة وسعر منافس



وكالات

بدأت vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي جهّزته بمواصفات جيدة، وستطرحه بسعر منافس في الأسواق العالمية قريبا.

حصل هاتف vivo T5x على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (166.6/78.4/8.4) ملم، وزنه 219 ج.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.76 بوصة، دقة عرضها (1080/2344) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 1200 nits، كثافتها تعادل 382 بيكسل/الإنش تقريبا.



يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 7400 Turbo، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 جيجابايت، وذواكر داخلي 128/256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.

دعمته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل وع شاحن سريع باستطاعة 44 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية بلونين أساسيين، الأخضر والفضي، بأسعار تبدأ من 180 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.