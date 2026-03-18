

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع صاروخية إيرانية محصنة على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز باستخدام ذخائر خارقة للتحصينات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في حسابها على منصة "إكس"، إن القوات الأمريكية قامت قبل ساعات بتنفيذ ضربات ضد مواقع صاروخية إيرانية محصنة تقع على الساحل الإيراني بمحاذاة مضيق هرمز مستخدمة عدة ذخائر خارقة للتحصينات تزن الواحدة منها 5000 رطل.

أضافت أن المواقع المستهدفة كانت تضم صواريخ كروز إيرانية مضادة للسفن، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ كانت تمثل خطرا على حركة الشحن والملاحة الدولية في المضيق.

تأتي هذه الضربات في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي، والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، ورئيس جهاز الباسيج غلام رضا سليماني و أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، وفقا لروسيا اليوم.