"قومي المرأة" يشارك في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في إحتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" التي نظمتها جمعية صوت المعاق ذهنيًا بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للعمل الإجتماعي والثقافي و مؤسسة TX FOUNDATION وذلك بمناسبة التجديد الجزئي لقرية الزهور للأطفال ذوي القدرات الذهنية الخاصة

وجاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى عصفور عضوة المجلس ورئيس مجلس إدارة جمعية صوت المعاق ذهنيا المستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للعمل الإجتماعي والثقافي والأستاذ حربي حسن المدير التنفيذي لجمعية صوت المعاق ذهنيا ومشاركة وفد من وزارة الداخلية بقطاع حقوق الإنسان ووفد من وزارة الصحة

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها الكبيرة بالنموذج المتكامل الذي تقدمه قرية الزهور مؤكدة أنه يمثل مساحة آمنة تعزز فرص التعلم وتنمية المهارات للأطفال وتمنحهم القدرة على التحرك بثقة في المجتمع والتواصل مع الآخرين بطريقة أفضل

وأشادت بما شاهدته من مواهب فنية متميزة لدى الأطفال معتبرة أنها دليل على قدراتهم وإمكاناتهم التي تستحق الدعم والاحتواء ووجهت التهنئة للدكتورة أماني عصفور على جهودها في تجديد قرية الزهور مؤكدة أنها نموذج يحتذى في العمل الأهلي وفى مسيرة تمكين الفئات الأكثر احتياجًا

وأكدت رئيسة المجلس على أهمية تعميم مثل هذه النماذج في كل محافظات الجمهورية بما يضمن توفير فرص عادلة للتعلم والدمج والمساواة للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية ويبدد مخاوف الأمهات بشأن مستقبل أبنائهن

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن المجلس القومي للمرأة يدعم كل المبادرات التي تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكّنهم من الاندماج الكامل في المجتمع

وأكدت الدكتورة أماني عصفور أن ما يُقدم من جهود يمثل الكثير من أجل الإنسانية والخير ودعم ذوي القدرات الخاصة مشيدة بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة وشركاؤه موجّهة الشكر إلى مؤسسة TX Foundation ومؤسسة أبو العنين وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على ما يقدموه من دعم متواصل وشدّدت على أن حماية الأطفال من ذوي القدرات الخاصة ليست خيارًا بل واجب وطني وإنساني يستلزم تكاتف جميع المؤسسات والمجتمع لضمان دمجهم وتمكينهم وتهيئة بيئة آمنة تضمن لهم حقوقهم وفرصهم في الحياة

بينما أكدت المستشارة ماريان قلدس أن الإهتمام بذوي القدرات الخاصة أصبح واجبًا وطنيًا مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم نموذجًا حقيقيًا في رعاية هذه الفئة ودعمها ووجّهت الشكر للدكتورة أماني عصفور على جهودها وما تقدمه للأسر والأمهات ليشعرن بالأمان تجاه أبنائهن، معربة عن تقديرها لرؤية المستشارة أمل عمار التي تؤكد ضرورة توفير بيئات داعمة تحفظ حقوق الأطفال وتمنحهم فرصًا عادلة

كما تضمن اللقاء تكريم المستشارة أمل عمار بدرع جمعية صوت المعاق ذهنيا تقديرًا لجهودها ودورها الداعم لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

وعلى هامش الإحتفالية تفقدت المستشارة أمل عمار برفقة الدكتورة أماني عصفور والسيدة سمية أبو عينين

معرض المنتجات اليدوية والفنية التي قام بتنفيذها أشخاص من ذوي الإعاقة وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن إعجابها بمستوى الأعمال المعروضة مؤكدة أنها تعكس قدرات وإبداعات حقيقية وتُجسّد أهمية دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرص أمامهم للإنتاج والمشاركة الفاعلة في المجتمع

وتضمن اللقاء ايضا فقرات فنية متنوعة مختلفة قدمها الأطفال من ذوى القدرات الذهنية الخاصة.