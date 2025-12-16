من "بني حسن" لـ"ملوي".. سفيرة أوروبا توثق تراث المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

أجرت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، جولة ميدانية موسعة في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، جمعت بين متابعة الملفات التنموية والاحتفاء بالتراث الإنساني، وذلك على هامش زيارتها المخصصة لتقييم عدد من المشروعات القائمة بالشراكة مع الجانب الأوروبي.

حوار مع التاريخ

استهلت الدبلوماسية الأوروبية والوفد المرافق لها الجولة بالوقوف أمام مقتنيات متحف ملوي، حيث تفقدت القطع الأثرية النادرة التي تسرد فصولاً متنوعة من الحضارة المصرية القديمة.

ولم تكتفِ السفيرة بالمشاهدة، بل أكدت خلال جولتها بين أروقة المتحف على دوره المحوري كحصن للذاكرة الثقافية، وركيزة أساسية لدعم القطاع السياحي في المحافظة، مشددة على قيمة الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة.

جداريات الحياة اليومية

امتدت الجولة لتشمل مقابر بني حسن الأثرية، التي تعد سجلاً بصرياً فريداً للحياة في مصر القديمة، وتوقفت السفيرة طويلاً أمام النقوش والرسومات التي توثق تفاصيل الحياة اليومية للمصري القديم بدقة متناهية، معربة عن إعجابها بالقيمة الفنية والتاريخية لهذه المقابر التي تلعب دوراً حاسماً في وضع المنيا على خارطة السياحة الثقافية العالمية.

خارطة سياحية جديدة

وفي تعليقه على الزيارة، ربط اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بين البعد الثقافي والهدف التنموي، مؤكداً أن تواجد الوفد الأوروبي يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن المنيا تعمل باستراتيجية واضحة لاستثمار مقوماتها الثقافية والسياحية الفريدة بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويعزز الشراكة التنموية مع الاتحاد الأوروبي لضمان بقاء المحافظة وجهة عالمية متميزة.