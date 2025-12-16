"أم كلثوم هوية وانتماء".. لميس الحديدي تعلق على جدل فيلم "الست"

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الحالة الفنية التي أحدثها فيلم "الست"، مشيرة إلى أنه على الرغم من حالة الجدل الواسع التي أحاطت بالعمل، إلا أنه حقق قفزة كبيرة في الإيرادات.

وقالت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، إن هذا النجاح الجماهيري يأتي رغم كل الانتقادات التي سبقت عرض الفيلم، والمشهد السينمائي انقسم مع طرح الفيلم في دور العرض حيث عبر قطاع واسع عن إعجابه الشديد بالعمل وأشاد بمستواه، بينما ظهرت في المقابل موجة من الاعتراضات الحادة على الرؤية التي قدمها المؤلف أحمد مراد لشخصية أم كلثوم، متساءلة: "هل استعرض الفيلم السيرة الذاتية وجوانب الحياة الخفية التي لا نعرفها عن كوكب الشرق؟".

وأوضحت أن هذا المزيج من الجدل والإقبال الكثيف والتصفيق داخل القاعات يحمل دلالات مهمة، أولها أن الجمهور المصري والعربي يهتم بالسينما الجادة.

وذكرت أن الفيلم لا ينتمي لفئة الكوميديا أو الأكشن، بل يتناول حياة فنانة رحلت منذ خمسين عاماً، مما يؤكد أن الناس بحاجة لمشاهدة أعمال سينمائية مختلفة وذات قيمة، حتى وإن كانت تثير الاختلاف في وجهات النظر.

واختتمت الحديدي حديثها بالإشارة إلى دلالة أخرى تتعلق بخصوصية علاقة المصريين بمختلف أجيالهم بأم كلثوم، مؤكدة أن هذه العلاقة تتجاوز المفهوم التقليدي لجمهور يستمع لفنان ويصفق له، بل هي علاقة تمس الهوية والانتماء، قائلة: "هذه هي الست أم كلثوم، رمز وطني يتجاوز مجرد الغناء".