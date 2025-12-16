إعلان

بعد اعتقالها.. أسرة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل تكشف آخر التطورات

كتب : مصراوي

09:47 م 16/12/2025

نرجس محمدي

(أ ب)

قالت أسرة الحائزة على جائزة نوبل للسلام الإيرانية نرجس محمدي، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم نقلها إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مرتين بعد اعتقالها الأسبوع الماضي من جانب قوات الأمن الإيرانية، عقب ما وصفته الأسرة بتعرضها للضرب المبرح أثناء احتجازها في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران.

وفي بيان على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، قالت أسرة محمدي إن أفراد الأسرة تحدثوا معها لفترة وجيزة عبر الهاتف بعد اعتقالها، وأخبرتهم بتعرضها لاعتداءات متكررة استلزمت تلقي علاج عاجل.

وكان قد تم اعتقال محمدي، البالغة من العمر 53 عاما، يوم الجمعة الماضي أثناء حضورها تجمعا على خلفية وفاة المحامي الحقوقي خسرو على كردي، وفقا لما ذكره "مؤسسة نرجس محمدي".

وأظهرت الصور، التي نشرها مؤيدون لها، محمدي وهي تخاطب حشدا من الجمهور قبل وقت قصير من تدخل قوات الأمن، وأظهرت صور أخرى نقلها لتلقي الرعاية الطبية.

ولم تعلق السلطات الإيرانية علنا على رواية أسرتها، كما لم ترد على الاستفسارات بشأن ذلك.

جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي قوات الأمن الإيرانية

