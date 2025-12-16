إعلان

"صحة الإسكندرية" تحذر من دعوات مشبوهة لجمع تبرعات عبر مواقع التواصل

كتب : محمد البدري

09:12 م 16/12/2025

تعبيرية

الإسكندرية – محمد البدري:

حذرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، تتضمن دعوات لجمع تبرعات مالية لصالح مستشفيات تابعة لها، مؤكدة أن تلك الدعوات تصدر عن جهات غير تابعة للمنظومة الصحية.

وأكدت المديرية في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن التبرعات لا تُقبل إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة قانونًا، مشددة على ضرورة عدم تحويل أي مبالغ مالية أو تقديم تبرعات لأشخاص أو صفحات مجهولة.

ودعت المديرية المواطنين إلى توخي الحذر وتحري الدقة، وعدم الانسياق وراء دعوات مشبوهة، مشيرة إلى أن دعم المواطنين للقطاع الصحي محل تقدير، لكنه يجب أن يتم عبر الطرق القانونية لضمان وصوله إلى مستحقيه.

ويأتي هذا التحذير في إطار حرص مديرية الصحة على حماية المواطنين من محاولات الاحتيال، وصونًا لثقة المجتمع في المؤسسات الصحية الرسمية.

دعوات تبرع مشبوهة صحة الاسكندرية مواقع التواصل

