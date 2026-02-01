كتب- أحمد الخطيب:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الأحد 1-2-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4540 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5837 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6810 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7782 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242020 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 8.95% إلى نحو 4894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.