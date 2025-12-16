حصيلة نهائية.. انتشال 6 جثث في حادث انقلاب ميكروباص قنا- صور

محافظ القليوبية يُطمئن المواطنين: المنازل في طوخ لم تتأثر بعد حادث سقوط



قنا- عبدالرحمن القرشي:

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، إثر سقوطها من أعلى كوبري الشوينة، عن مصرع 6 أشخاص.

اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا، انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الإنقاذ وانتشال الضحايا، برفقة القيادات الأمنية والسكرتير العام لمحافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الجبلاو.

على الفور جرى الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية، إلى جانب سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 6 جثث من داخل المياه، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.