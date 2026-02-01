إعلان

الإسكندرية بلا ترام لأول مرة.. ماذا حدث في أول الأيام؟

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:39 م 01/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مسارات ترام الرمل
  • عرض 6 صورة
    مشروع تطوير ترام الرمل
  • عرض 6 صورة
    وسائل نقل بديلة للمواطنين بعد توقف ترام الرمل
  • عرض 6 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد وسائل النقل البديلة
  • عرض 6 صورة
    اصطفاف وسائل النقل البديلة لترام الرمل بعد توقفه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

بدأ، اليوم الأحد، إيقاف ترام الرمل جزئيا في المسافة من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ضمن التجربة العملية لقياس مدى كفاءة وسائل النقل البديلة التي وفرتها محافظة الإسكندرية بالتزامن مع أعمال تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل.

المرحلة الأولى من الإيقاف

وتشهد المرحلة الأولى، والتي تُعد إيقافًا جزئيًا لمسار الترام، استمرار العمل حتى 10 فبراير الجاري على نفس المسافة، تمهيدًا للمرحلة التالية، والتي ستبدأ من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف على مسافة فيكتوريا – مصطفى كامل، قبل الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل في 1 أبريل المقبل.

وسائل النقل البديلة

تفقد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أمس، اصطفاف وسائل النقل البديلة لترام الرمل، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للإيقاف التجريبي لترام الرمل وبدء تشغيل وسائل النقل البديلة، تمهيدا لتقييم كفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات الشارع السكندري.

وأوضح خالد، أن المحافظة أعدت خطة تشغيل متكاملة لوسائل النقل البديلة، لضمان استيعاب أعداد الركاب التي يخدمها الترام، حيث جرى بدء تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة تشمل 90 ميني باص، و48 ميكروباص، و15 أتوبيس، تعمل على ثلاثة مسارات رئيسية هي الكورنيش، طريق الحرية، وخط الترام (النصر – باكوس).

نظام محطات وتوقيت التقاطر

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحديد محطات ثابتة لوقوف وسائل النقل البديلة، لضمان انتظام الحركة ومنع التوقف العشوائي، مع فترات تقاطر تتراوح بين 3 و5 دقائق في جميع المسارات.

زيادة عدد المركبات مع الإيقاف الكلي

كما أكد المحافظ أنه مع بدء الإيقاف الكلي لمسار الترام في أبريل المقبل، سيتم إضافة 53 مركبة أخرى، ليصل إجمالي وسائل النقل البديلة إلى 206 مركبات لخدمة المواطنين على طول مسار ترام الرمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الإسكندرية ترام الإسكندرية أحمد خالد محافظ الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
زووم

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
بلغت 18 سنة.. السويد ترحل طالبة مصرية تقيم مع عائلتها من 14 سنة
شئون عربية و دولية

بلغت 18 سنة.. السويد ترحل طالبة مصرية تقيم مع عائلتها من 14 سنة
واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية
أخبار مصر

واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف
زووم

رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف
WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف
زووم

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة