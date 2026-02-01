الإسكندرية بلا ترام لأول مرة.. ماذا حدث في أول الأيام؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

بدأ، اليوم الأحد، إيقاف ترام الرمل جزئيا في المسافة من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ضمن التجربة العملية لقياس مدى كفاءة وسائل النقل البديلة التي وفرتها محافظة الإسكندرية بالتزامن مع أعمال تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل.

المرحلة الأولى من الإيقاف

وتشهد المرحلة الأولى، والتي تُعد إيقافًا جزئيًا لمسار الترام، استمرار العمل حتى 10 فبراير الجاري على نفس المسافة، تمهيدًا للمرحلة التالية، والتي ستبدأ من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف على مسافة فيكتوريا – مصطفى كامل، قبل الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل في 1 أبريل المقبل.

وسائل النقل البديلة

تفقد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أمس، اصطفاف وسائل النقل البديلة لترام الرمل، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للإيقاف التجريبي لترام الرمل وبدء تشغيل وسائل النقل البديلة، تمهيدا لتقييم كفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات الشارع السكندري.

وأوضح خالد، أن المحافظة أعدت خطة تشغيل متكاملة لوسائل النقل البديلة، لضمان استيعاب أعداد الركاب التي يخدمها الترام، حيث جرى بدء تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة تشمل 90 ميني باص، و48 ميكروباص، و15 أتوبيس، تعمل على ثلاثة مسارات رئيسية هي الكورنيش، طريق الحرية، وخط الترام (النصر – باكوس).

نظام محطات وتوقيت التقاطر

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحديد محطات ثابتة لوقوف وسائل النقل البديلة، لضمان انتظام الحركة ومنع التوقف العشوائي، مع فترات تقاطر تتراوح بين 3 و5 دقائق في جميع المسارات.

زيادة عدد المركبات مع الإيقاف الكلي

كما أكد المحافظ أنه مع بدء الإيقاف الكلي لمسار الترام في أبريل المقبل، سيتم إضافة 53 مركبة أخرى، ليصل إجمالي وسائل النقل البديلة إلى 206 مركبات لخدمة المواطنين على طول مسار ترام الرمل.